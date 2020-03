Prezydent Duda o zawieszeniu spłat kredytów na kilka miesięcy. Powodem jest koronawirus

Prezydent Andrzej Duda zwrócił się z prośbą do przedstawicieli sektora finansowego o stworzenie warunków do zawieszenia spłacania kredytów na okres co najmniej kilku miesięcy. To już kolejna próba wpływania na instytucje niepaństwowe w ostatnich dniach.

– Zwróciłem się z następującą prośbą do przedstawicieli wspomnianych instytucji i sektora bankowego: otóż trzeba stworzyć takie warunki, aby można było zawiesić spłacanie kredytu na okres co najmniej kilku miesięcy. Tak, aby każdy kto jest w potrzebie, każdy kto jest w takiej sytuacji, że to spłacanie kredytu jest dla niego problemem, mógł zwrócić się do swojej instytucji finansowej, do swojego banku, kredytodawcy, o to żeby bez konsekwencji mógł tego kredytu przez kilka miesięcy nie spłacać – poinformował w czwartek Andrzej Duda.

Podkreślił, że forma zgłoszenia zawieszenia spłaty musi być łatwa.

– Żeby nie trzeba było składać całego szeregu jakichś zaświadczeń, dokumentów, żeby w ogóle nie trzeba było iść do banku tylko żeby można to było załatwić w sposób zdalny, czy to poprzez internet, czy przez telefon, czy w jakiejkolwiek innej formie, którą banki zdecydowałby się zastosować – tłumaczył prezydent.

Źródło: PAP