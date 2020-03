Robert Lewandowski pojawi się w kreskówce! Futbolowa odpowiedź na „Kosmiczny Mecz” z Michaelem Jordanem [VIDEO]

We wrześniu na antenie TVN, TVN7 oraz w serwisie Player.pl zadebiutuje kreskówka w której pojawi się Robert Lewandowski. Pomysł na fabułę „Kosmicznego Wykopu” przypomina amerykański hit sprzed lat pt. „Kosmiczny Mecz”.

Kosmos. Na planecie Spaceball trwają właśnie rozgrywki Galaktycznej Ligii. Przez niesamowity splot wydarzeń na miejscu zjawia się gwiazdor polskiej piłki nożnej – Robert Lewandowski.

Kapitan polskie reprezentacji zbierze kosmiczną drużynę i spróbuje wraz z nią wygrać galaktyczne rozgrywki.

„Powstanie w efekcie współpracy TVN, Bartka Kędzierskiego (scenarzysty i reżysera, twórcy m.in. „Włatców móch” ) z Pawłem Pewnym (pomysłodawcą projektu) oraz Orange Animation Studio” – informuje portal Wirtualne Media.

Fabuła przypomina amerykański hit sprzed lat pt. „Kosmiczny Mecz”. Tam zawodnicy NBA wzięli udział w meczu koszykarskim wraz z postaciami z popularnych kreskówek (m.in. królik Bugs).

Bajka będzie przeznaczona zarówno dla młodszych, jak i dla starszych widzów.

– Zapraszam wszystkich najmłodszych z całymi rodzinami do oglądania bajki, która odpowie między innymi na pytania: Co to jest lojalność i tolerancja? Na czym polega gra fair play? Jak pomagać drugiemu człowiekowi i dlaczego jest to ważne? – komentuje Robert Lewandowski.

Miejmy nadzieję, że „tolerancja” w tym ujęciu nie oznacza wypaczonego obrazu tej wartości prezentowanego przez środowiska LGBT+. Robert Lewandowski od lat przedstawia się jako osoba gorliwie wierząca, więc nie firmowałby raczej swoim nazwiskiem czegoś niemoralnego.

Źródło: Wirtualne Media, nczas.com