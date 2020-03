Rusza Katoflix.pl, czyli Netflix w wersji katolickiej. W dobie koronawirusa stanie się hitem?

Studio Katolik, które należy do krakowskiego Zgromadzenia Salwatorianów, uruchomiło serwis Katoflix.pl. Na platformie dostępne są filmy i serial o tematyce religijnej. Tego typu serwis może okazać się prawdziwym hitem w dobie koronawirusa.

Platforma oferuje swoim użytkownikom szereg filmów, seriali i wywiadów o tematyce religijnej. Produkcje w większości są odpłatne. Jest to taka katolicka wersja Netfliksa.

– Chcemy Ci zaoferować produkcje, które bez obaw pokażesz swoim dzieciom, polecisz znajomym lub podsuniesz komuś, kto przeżywa trudne momenty w swym życiu. Naszym marzeniem jest stworzenie przestrzeni, która wykorzystując siłę przekazu filmowego, będzie prowadziła do Boga – czytamy na stronie.

Koronawirus będzie sprzyjał platformie?

Branżowy portal Hollywood Reporter podaje, że według analityków rynku koronawirus pozbawi światowe kina ok 5 mld dolarów. Jest to logiczne następstwo epidemii. Ludzie boją się przebywać w miejscach, w których są narażeni na kontakt z innymi ludźmi.

Jeśli epidemia będzie się rozrastać to prawdopodobnie straty będą jeszcze większe. Jednak to co dla jednych jest nieszczęściem, innym może przynosić zysk.

Na spadku zainteresowania kinami zyskują platformy streamingowe jak Netflix czy HBO GO. Wszystkie serwisy VOD mają tą przewagę, że udostępniają filmy, które ludzie mogą oglądać w zaciszu domów.

Również Katoflix.pl wzbudził bardzo szybko duże zainteresowanie. – Start uważamy za bardzo obiecujący. W ciągu 5 dni zarejestrowało się w serwisie ponad 4 tys. osób.Odwiedza go z dnia na dzień coraz więcej osób – podkreśla Leszek Szura, dyrektor Studia Katolik.

– Oczywiście to efekt szumu informacyjnego jaki powstał zarówno z premiery „Nieplanowanego” na VOD jak i premiery samego Katoflixa. Zapewne ruch się zmniejszy ale mamy nadzieję, że sporo ludzi powinno z nami zostać na dłużej bo będziemy mieli w ofercie filmy, które są porozrzucane w wielu miejscach internetu lub w ogóle nie obecne nigdzie po za naszym serwisem – prognozuje.

Filmów jest mało. Niektóre produkcje zyskają nowe życie

– Filmów umieszczonych w serwisie póki co jest bardzo mało. Dlatego, że chcieliśmy wystartować przy okazji wejścia na VOD filmu „Nieplanowane”. Więc przyśpieszyliśmy jego start by niejako skorzystać z okazji, że tak ważny dla tego środowiska film rozpoczął życie na platformach VOD – przekazał portalowi Wirtualnemedia.pl Leszek Szura

– Taki też jest nasz jeden z celów – dawać drugie lub trzecie życie filmom, które choć wartościowe zostały zapomniane lub nigdy nie zaistniały w szerokiej dystrybucji. Dla nas takim doskonałym przykładem jest film „Listy do Ojca Jakuba” – zgłoszony do Oscarów przez Finów w 2010 roku jednak w Polsce nigdzie poza niszową telewizją TBN nie był puszczany, DVD rozeszło się w śladowych ilościach a na VOD jest tylko u nas – dodaje.

Katoflix.pl wpisuje się w światowe trendy

– Zdajemy sobie sprawę z tego iż nasz serwis będzie stanowił niszę wśród innych serwisów VOD i będzie działalnością typowo misyjną – przyznaje Leszek Szura.

– Jednak to, że w tym samym czasie w Hiszpanii powstał mający te same cele Famiplay.com. Nieco wyprzedziliśmy powstający we Włoszech vativision.com. W USA od pewnego czasu działa m.in. ChristianCinema.com daje jasny sygnał, że tego typu serwisy są potrzebne dla wielu ludzi nie tylko w Polsce – podkreśla.

Źródło: Wirtualne Media, Nczas.com