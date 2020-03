Władimir Putin zakochany? 28-latka chce wziąć z nim ślub

Młoda kobieta złożyła Władimirowi Putinowi ofertę małżeństwa! Do sytuacji doszło w trakcie jego wizyty w Iwanowie. 28-latka przekazała władcy Rosji zdjęcie z listem i propozycją. Polityk odniósł się do propozycji zauroczonej Rosjanki.

Jak podaje „Daily Mail”, Władimir Putin otrzymał propozycję ślubu. Ofertę złożyła Julia Sziłowa. Młoda kobieta pojawiła się w tłumie mieszkańców, którzy przybyli powitać prezydenta w Iwanowie. Władimir Putin odwiedzał miejscową klinikę dziecięcą i fabrykę spadochronów.

Zakochana kobieta będąc w tłumie krzyknęła do Władimira Putina, by się z nią ożenił. Rozbawiony prezydent odpowiedział, że to świetna oferta oraz podziękował 28-latce.

Dlatego zdeterminowana Rosjanka postanowiła nie odpuszczać i za pośrednictwem asystentów głowy państwa przekazała Putinowi swoje dwa zdjęcia z listem miłosnym!

List i zdjęcia zostały zaprezentowane w rosyjskim programie telewizyjnym „Moskwa. Kreml. Putin”. Julia Sziłowa ponowiła prośbę o małżeństwo i zadeklarowała, że nie ma dzieci, problemów finansowych oraz posiada wyższe wykształcenie.

Okazuje się, że zakochana kobieta, to aktorka Teatru Dziecięcego w Iwanowie. Prowadzi także program dla dzieci.

28-latka udzieliła wywiadu portalowi KP. Wyznała, że już od dawna myśli o Władimirze Putinie. Twierdzi, że śledzi jego poczynania w mediach. Kiedy dowiedziała się, że prezydent przyjedzie do Iwanowa, postanowiła złożyć mu ofertę matrymonialną.

W związku z nagłośnieniem sprawy w mediach Sziłowa stała się miejscową celebrytką. 28-latka liczy, że zdarzy się cud i prezydent zdecyduje się do niej oddzwonić.

Źródło: Daily Mail/ o2.pl