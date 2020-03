2000 euro dla migranta, który zechce powrócić z Grecji do kraju pochodzenia

Oczekuje się, że wspólna pomoc finansowa ze strony UE i Grecji zachęci ok. 5000 migrantów przebywających w tym kraju, do „dobrowolnego” powrotu do kraju pochodzenia. Ma to rozładować migracyjny „korek” w Grecji, która poddawana jest w tym przedmiocie dalszej presji.

Unia Europejska razem z Grecją zamierza „zachęcić” w ten sposób migrantów i liczy, że Grecję może opuścić ponad 5000 „świeżych” migrantów, którzy wrócą do domów. Wszystko jednak zależy od tego ile na ową podróż już wydali. Może im się przecież nie „opłacać”.

Być może jednak rzeczywiście niektórzy migranci mogą mieć dość. Zwłaszcza ci z przepełnionych obozów na wyspach greckich, które jeszcze doładowała ostatnia fala nowych przybyszów.

Program unijny przewiduje „zasiłek w wysokości 2000 euro, który pomoże w reintegracji ludności w kraju ich pochodzenia”. Ogłosiła go Ylva Johansson, europejska komisarz do spraw wewnętrznych. Komisarz przyznała, że ma to być to sposób na „zmniejszenie przeludnienia” w obozach.

W ośrodkach na wyspach greckich przebywa ponad 37 000 ludzi, znacznie więcej od zaplanowanych miejsc. Chodzi tu o obozy na Lesbos, Chios, Kos i Leros. Program przeznaczony jest dla osób, które przybyły do Grecji po 1 stycznia 2020 roku.

Źródło: Valeurs