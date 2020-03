7 nowych przypadków koronawirusa. Łącznie w Polsce mamy już 58 zakażeń, w tym 1 zgon

W Polsce potwierdzono 7 nowych przypadków zarażenia koronawirusem, w związku z tym liczba chorych wzrosła do 58. Jedna osoba zmarła – poinformowało w piątek rano Ministerstwo Zdrowia. Potwierdzone dzisiaj wyniki dotyczą Leżajska, Lublina, Wrocławia, Łodzi.

„Mamy 7 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą dwóch osób z woj. podkarpackiego (Leżajsk), jednej osoby z w woj. lubelskiego (Lublin), jednej osoby z woj. dolnośląskiego (Wrocław) i trzech osób z woj. łódzkiego (Łódź)” – podał resort w komunikacie.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi 58. Jedna pacjentka zmarła w czwartek. Była hospitalizowana w Poznaniu. Stan jej zdrowia był ciężki. Cierpiała na inne schorzenia.

Resort zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformował 4 marca, ponad tydzień temu. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę, przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Leżajsku, Łodzi i Lublinie.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Wywołuje groźne dla życia zapalenie płuc. Podejrzewa się, że do pierwszego zarażenia koronawirusem doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na swojej stronie Mapę zarażeń koronawirusem

Źródło: PAP, gov.pl/web