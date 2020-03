Czy Paweł Kukiz dołączy do Konfederacji? Asystent JKM-a nie pozostawia wątpliwości [VIDEO]

Karol Wilkosz w NCzasTV odpowiedział na pytanie, czy jego zdaniem Paweł Kukiz z resztką swojego ugrupowania przejdzie do Konfederacji. Uważa, że współpraca jest możliwa.

Paweł Kukiz niedawno zgodził się z Wilkoszem w kwestii konieczności współpracy.

– Nie ma co się atakować i obrażać. Było minęło, trzeba myśleć o przyszłości. Każdy kto chce obniżyć podatki jest potencjalnym sojusznikiem. Do złożenia projektu ustawy jest potrzebnych 15 posłów. Konfederacja ma 11, Kukiz’15 – 6 – napisał wcześniej na Twitterze Karol Wilkosz.

– Pełna zgoda – odpowiedział Paweł Kukiz.

O ten wątek na samym początku programu Dominik Cwikła zapytał gościa studia NCzasTV.

– Próbowałeś uśmiechać się do kukizowców, by wejść w sojusz w sprawie konkretnych ustaw. A może Kukiz przejdzie do Konfederacji? – zapytał dziennikarz.

– Nie wiem. Nic na to nie wskazuje, żeby się miał przyłączyć do Konfederacji – odparł Wilkosz. – Jest duża szansa – wnioskuję to z rozmów ale też głównie z wpisów na Twitterze, że by doszło do współpracy na tle zgłaszania ustaw, które np. miałyby obniżać podatki – dodał asystent Janusza Korwin-Mikkego.

W dalszej części programu zwrócił też uwagę na absurdy i szkodliwość demokracji. Partie bowiem nieraz głosują przeciwko jakiemuś projektowi tylko dlatego, że złożyło go inne ugrupowanie, choć z samą treścią się zgadzają.

– Najważniejsze jest dobro Polski. Zwracam uwagę, że cenna ustawa wprowadzająca wyższą kwotę od podatku w wysokości 12 minimalnych pensji. Pamiętam, jak Artur Dziambor coś o tym wspominał, że chciałby podpisy kukizowców. I też chyba Lewica Razem czy SLD napisało na Twitterze, że oni też by mieli podobny projekt – wspominał Karol Wilkosz.

– Zapytano ich, czy podpisaliby taki projekt Konfederacji? A oni odpowiedzieli, że nie. Jest taka partyjniacka, jest tam taka prywata […], że nie podpisze projektu, bo oni są z Konfederacji. A to, że mają dobry pomysł – to nie jest ważne. Trzeba unikać takiego podejścia – podkreślił.