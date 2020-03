Koniec koronawirusa? Krzysztof Jackowski ujawnia swoją wizję

Wszyscy z wielkim niepokojem wyczekują na koniec koronawirusa. Sytuacja robi się z dnia na dzień coraz poważniejsza. Głos w sprawie zabrał Krzysztof Jackowski, który wypowiedział się na temat końca epidemii.

Najsłynniejszy polski jasnowidz, Krzysztof Jackowski, powiedział, kiedy jego zdaniem nastąpi koniec koronawirusa. To jednak nie wszystko. Otóż podał on także sposób, który pomoże zabezpieczyć się przed infekcją.

– Jeżeli chodzi o wirusa tej grypy, cały czas, jak się tu skupiam, kojarzy mi się cebula. Cebula daje bezpieczeństwo. No nawet jeśli raz dziennie ugryźlibyśmy surową cebulę i ją pogryźli i zjedli, to nam to nie zaszkodzi. Pamiętajcie: 17 marca i pandemia zacznie tracić na swojej sile i to zacznie ustępować. Zresztą może tak jest, bo przecież każdy wirus grypy sezonowej prędzej czy później przestaje funkcjonować. Odpuszcza, szczepy giną, nie wiem, nie znam się na tym, ale 17 marca i z tego balonu zacznie uchodzić powietrze – powiedział Jackowski.

Jasnowidz odniósł się również do obecnej sytuacji w Polsce i w Europie.

– Od samego początku mówiłem, że to nie będzie żadna pandemia w kraju, uważam, że i w Europie nie będzie i to jest ostatni czas, oczywiście to się może nasilać medialnie. Wiadomo, że to teraz jest dla mas-mediów pożywka, że w Polsce mamy pierwszy, może drugi, może trzeci przypadek koronawirusa, ale to, uwierzcie mi państwo, do słowa pandemia, to tutaj brakuje bardzo, bardzo wiele i uważam, tak zostanie – dodał.

Czy myślicie, że wizja Krzysztofa Jackowskiego się spełni?