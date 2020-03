Kto stoi za epidemią koronawirusa? Chińczycy oskarżają Amerykanów

Lijian Zhao r zecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych wezwał Stany Zjednoczone do transparentności w kwestii epidemii w tym kraju.

Pyta między innymi o „pacjenta zero”, czyli tego od którego rozpoczęły się przypadki koronawirusa w USA, a także inne szczegóły związane z rozwojem epidemii w tym krajów.

Co więcej posunął się do zasugerowania, że za epidemią, która wybuchła w Wuhan w Chinach stoi amerykańska armia.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020