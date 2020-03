Michalkiewicz OSTRO u Jaruzelskiej. „Homoseksualizmem się brzydzę” [WIDEO]

Stanisław Michalkiewicz był gościem programu „Towarzyszka Panienka”, prowadzonego na YouTube przez Monikę Jaruzelską. Został w nim zapytany między innymi o swój stosunek do homoseksualistów.

– Mnie osoby homoseksualne nie przeszkadzają, pod warunkiem, że nie żądają ode mnie ostentacyjnej akceptacji takich zachowań. Kiedyś mnie pouczono, że teraz inaczej rozumie się tolerancję – zaczął Stanisław Michalkiewicz.

– Kiedyś tolerancję uważano za cierpliwe znoszenie czegoś, co uważam za niebezpieczne, wstrętne, ale ze względu na miłość bliźniego, spokój społeczny, znoszę to cierpliwie. Ale moja cierpliwość ma granice, jeżeli ktoś żąda, żebym go podziwiał, to tu już nie ma zgody – dodawał.

Prowadząca Monika Jaruzelska przytoczyła słowa z jednego z vlogów redaktora, podczas którego ten mówił o obrzydzeniu czynami homoseksualnymi. W tym kontekście padło też pytanie o podawanie ręki osobom homoseksualnym, które są jego fanami.

– Ja się nie brzydzę homoseksualistami, tylko homoseksualizmem. Brzydzę się, no co na to poradzę, natomiast homoseksualistami się nie brzydzę. Mam znajomych, o których wiem, ale oni się z tym nie afiszują – wskazywał publicysta.

– Są no to są, tak ich Pan Bóg stworzył, ja nie będę ich z tego tytułu tam…Sam w tym nie biorę udziału i homoseksualizmem się brzydzę. Może nie powinienem, ale szczerze odpowiadam, że się brzydzę. Natomiast homoseksualistom bym rękę podał, to są często bardzo porządni ludzie, tylko mają taką skłonność – podkreślił Stanisław Michalkiewicz.