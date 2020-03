Nie masz maseczki ochronnej? Zrób ją sobie sam! [VIDEO]

Jedno z japońskich biur turystycznych z centrum handlowego Fukuras w dzielnicy Shibuya w Tokio zaoferowało nową usługę. Uczy turystów jak samodzielnie zrobić sobie maseczkę ochronną.

Jest to związane z brakami tego towaru w japońskich sklepach. Podobnie jak w innych krajach zapasy masek zostały wykupione na fali paniki związanej z koronawirusem.

Dla tych którzy uważają, że maseczka ich ochroni i chcą ją mieć przygotowano specjalną receptę. Szkolenie z użyciem instrukcji w postaci filmu trwa zaledwie 10 minut.

Jak twierdzą Japończycy do samodzielnego przygotowania potrzebne są jedynie powszechnie dostępne materiały: ręczniki papierowe, gumki, taśma klejąca i drut.

Before the sightseeing a bit of mask-making. 😷 pic.twitter.com/l6wFHrAUxP

— The Japan Times (@japantimes) March 13, 2020