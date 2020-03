Orlen rusza ze sprzedażą płynu, a premier zakazuje sprzedaży konkurencji

Orlen zaczyna sprzedaż płynu do dezynfekcji rąk. Łukasz Warzecha zwraca uwagę, że w tym samym czasie premier Mateusz Morawiecki zakazał sprzedaży tego produktu na platformach takich, jak Allegro czy OLX. – To na pewno tylko zbieg okoliczności – ironizuje publicysta.

Orlen może się nieźle wzbogacić. Na stacjach dostępny jest już do kupienia płyn do dezynfekcji rąk. Jednocześnie platformy aukcyjne, takie jak OLX czy Allegro mają państwowy zakaz prowadzenia tego typu sprzedaży.

– Pierwsza partia płynu do dyzenfekcji rąk o działaniu wirusobójczym jest już w drodze do Agencji Rezerw Materiałowych. W obliczu nadzwyczajnej sytuacji nasz zakład @PKN_ORLEN OIL w Jedliczu angażuje wszelkie dostępne środki by zmaksymalizować poziom produkcji – poinformował na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Firma ocenia, że jest w stanie wyprodukować 750 tys. litrów płynu tygodniowo.

– W bardzo szybkim tempie udało nam się dostosować produkcję tak, aby aktywnie włączyć się w działania rządu związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa sanitarnego kraju. Zakładamy, że do końca marca br. produkcja sięgnie prawie 2,5 mln litrów produktu – mówi Obajtek.

Natomiast Łukasz Warzecha zwraca uwagę na niesamowity „zbieg okoliczności”, który sprzyja państwowemu przedsiębiorstwu.

– Czyli najpierw pan premier zakazuje sprzedaży takich płynów na Allegro i OLX, a potem – całkowitym przypadkiem – z produkcją własnych rusza Orlen. To na pewno tylko zbieg okoliczności – napisał na Twitterze Łukasz Warzecha.

