Podatki i epidemia. Jak rozliczyć PIT za 2019 rok gdy urzędy skarbowe są zamknięte?

Walcząc z koronawirusem rząd zamknął nie tylko kina czy teatry, ale również urzędy skarbowe. Wielu podatników zastanawia się obecnie jak w dobie kryzysu rozliczyć PIT.

„Krajowa Administracja Skarbowa podjęła decyzję o czasowym ograniczeniu dostępu do urzędów skarbowych ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa” – czytamy w oficjalnym komunikacie. Urzędy pozostaną zamknięte od 13 do 27 marca. Przez ten czas rząd zachęca podatników do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z KAS.

Czy trzeba rozliczać PIT za 2019 rok w 2020 roku? [USŁUGA TWÓJ E-PIT]

Rząd w 2018 roku rozpoczął prace nad projektem uproszczeń w rozliczeniach PIT. Nowelizacja przepisów nałożyła na fiskusa obowiązek wypełniania deklaracji za podatników. Oznacza to, że Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje wypełnione za podatnika roczne zeznanie podatkowe PIT za 2019 rok. Nie ma więc potrzeby składania jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie.

Z komunikatu CIR dowiadujemy się, że od 15 lutego „Twój e-PIT” znajdziemy w serwisie podatki.gov.pl.

„Twój e-PIT” – na czym to polega i czy trzeba rozliczać PIT 2020 za 2019 rok samodzielnie?

CIR informuje, że zeznanie podatkowe przygotowane przez KAS będzie można:

zweryfikować i zaakceptować – jest to równoznaczne ze złożenie PIT-u przez podatnika;

PIT-37 i PIT-38 – w tym przypadku można nic nie robić, a wraz z upływem terminu składania taki PIT zostanie automatycznie zaakceptowany;

samodzielnie zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS;

odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Zeznania podatkowe pojawiły się na platformie 15 lutego i będą dostępne do 30 kwietnia.

Warto zauważyć, że tego problemu by nie było, gdyby nie istniał w Polsce niemoralny podatek dochodowy…

Źródło: gov.pl