Prezydent Duda wprost: Nie wiadomo na ile wystarczy materiałów ochronnych dla lekarzy i pielęgniarek

Andrzej Duda po spotkaniu z wojewodą małopolskim w Krakowie przyznał, że rządzący nie wiedzą na jak długo wystarczy materiałów ochrony osobistej dla lekarzy i pielęgniarek. Nie tylko w Małopolsce, ale w całym kraju.

Prezydent Andrzej Duda spotkał się 13 marca z wojewodą małopolskim. Po spotkaniu wypowiedział się dla mediów. Prezydent mówił m.in. o swoich największych obawach dotyczących epidemii koronawirusa.

– Wszystkie służby działają bardzo sprawnie. Wszystkie służby natychmiast reagują na wszelkie informacje jakie są otrzymywane. Właściwie jest tylko jeden problem, który jest w całej Polsce. Nie tylko w Polsce, bo on jest także i w innych krajach. Jest obawa o to czy wystarczy i na jak długo wystarczy materiałów ochrony osobistej dla lekarzy i pielęgniarek, dla personelu medycznego. To jest na pewno problem, któremu w jakiś sposób będziemy musieli zaradzić – mówił Andrzej Duda.

Taka sytuacja może być niezwykle groźna. Gdy zacznie brakować materiałów ochronnych, to zaczną chorować lekarze. Miejmy jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie, lub że braki zostaną szybko uzupełnione.

