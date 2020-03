Świat piłkarski zamarł. Artur Boruc poddany kwarantannie z powodu koronawirusa

Boruc oraz czterech innych pracowników klubu zostali poddani testom na obecność koronawirusa. Jak poinformował klub, u Polaka zdiagnozowano objawy typowe dla Covid-19, stąd podjęte działania.

„Bramkarz Artur Boruc i czterech innych pracowników zostali objęci kwarantanną, zgodnie z zaleceniami rządu i w trosce o zdrowie publiczne” – poinformowało Bournemouth w oficjalnym oświadczeniu.

„To środek ostrożności. Na tym etapie u żadnego z nich nie ma pozytywnego testu na koronawirusa. Klub nadal uważnie monitoruje sytuację i podejmuje odpowiednie środki, aby zapewnić komfortowe warunki swoim pracownikom i sympatykom” – czytamy.

#afcb can provide the following update on precautions taken in relation to COVID-19.https://t.co/EQrAKcOBcp

