Teorie spiskowe o koronawirusie. „Znamy to z filmów. Z jakiegoś laboratorium wojskowego wychodzi wirus i….” [VIDEO]

Redaktor Naczelny „Najwyższego Czasu”, Tomasz Sommer, opowiedział w NCzasTV o teoriach spiskowych dotyczących powstania koronawirusa. Więcej na ten temat będzie można się dowiedzieć z najnowszego papierowego wydania gazety.

– Temu tematowi poświęcamy kolejny „Najwyższy Czas”. […] Będziemy zastanawiać się nad naturą tego zjawiska z punktu widzenia spiskowych teoriii – zapowiada Sommer. – No, bo skąd my w ogóle znamy historie takie jak ta pandemia? Znamy je z filmów!

Rzeczywiście – jest to jeden z popularniejszych motywów w popkulturze. Szczególnie fascynuje on amerykańskich twórców.

– Ile było filmów o tym, że z jakiegoś ukrytego laboratorium wojskowego wychodzi jakiś wirus. No, i potem scenariusze są najróżniejsze – kontynuuje nasz Naczelny. – Zwróćmy jednak uwagę, że zawsze jest początek, który łączy się z jakimiś złowieszczymi siłami. […] Czasem jest to przedsiębiorstwo […] Czasem jest to jakieś państwo…

Całe nagranie dostępne jest w NCzasTV, a szersze omówienie tego typu teorii znajdziecie w najnowszym „Najwyższym Czasie”.