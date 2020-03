Trzaskowski opuścił Warszawiaków podczas epidemii! „Jest na zwolnieniu. Był zmęczony”

Prezydent Rafał Trzaskowski przebywa na zwolnieniu lekarskim. To nie ma nic wspólnego z koronawirusem. Za kilka dni powinien wrócić do pracy – informuje rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka.

Epidemia koronawirusa? To nie jest żaden powód, by zakasać rękawy i wziąć się poważnie do pracy. Przynajmniej nie w warszawskim ratuszu. Prezydent Rafał Trzaskowski na przykład w tym trudnym okresie… wybrał się na zwolnienie lekarskie. Dlaczego? Bo jest zmęczony.

– Prezydent jest lekko przeziębiony, nie ma to nic wspólnego z koronawirusem, jest osłabiony na dużą ilością pracy, którą wykonywał. Prezydent pracował praktycznie 24 godziny na dobę – tłumaczy swojego szefa Gałecka. – Ma 35,5 st. C. Tak na prawdę, jest to bardziej osłabienie – oceniła. – Lekarz zalecił mu pozostanie w domu. Prezydent obecnie przebywa w domu. Ma zwolnienie do końca tygodnia.

Podsumujmy: Trzaskowski nie ma nawet „gorączki”. Prezydent Warszawy ciężko zachorował na tzw. „męski katarek” i postanowił zostać w domu. Czy Warszawiacy mogą czuć się bezpieczni z takim zarządcą?

Źródło: PAP