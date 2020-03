Wolontariusze sztabu Bosaka do dyspozycji wojewodów. Tysiąc osób gotowych do pomocy w walce z koronawirusem

Wolontariusze regionalnych sztabów Bosak2020 oddają się do dyspozycji wojewodów. Chcą pomóc w walce z pandemią koronawirusa. Planowana konwencja kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka na prezydenta odbędzie się bez publiczności.

Jak informują działacze Konfederacji, w związku z pandemią koronawirusa, sztab wyborczy całkowicie zmienia sposób prowadzenia kampanii wyborczej. Nie odbędą się spotkania publiczne.

Regionalne sztaby wyborcze i wszyscy wolontariusze oferują zatem pomoc wojewodom w walce z koronawirusem SARS-CoV-2. W piątek pisma w tej sprawie trafią do wszystkich wojewodów.

– Oddajemy się do dyspozycji wojewody, nie chcemy przeszkadzać, chcemy pomóc, chcemy dowiedzieć się od wojewody, w jaki sposób możemy pomóc. Czy na przykład w robieniu zakupów osobom starszym, czy w innych sytuacjach. Mamy zamiar oddelegować do tego naszych wolontariuszy – powiedział Tumanowicz na konferencji prasowej w Warszawie.

Tumanowicz oszacował, że pomocy mogłoby udzielać około tysiąca wolontariuszy ze wszystkich regionalnych sztabów wyborczych Bosak2020. Zwrócił uwagę, że „ogromna liczba wolontariuszy pomagała przy zbiórce podpisów, a duża ich część wystąpiła z propozycją, aby w sytuacji kryzysowej, pomagać innym”. Dodał, że zasięg takiej akcji pomocy będzie zależał od rozwoju sytuacji, i od tego, czy wojewodowie będą chcieli z takiego wsparcia skorzystać.

Wolontariusze do dyspozycji wojewodów

„Sztaby wojewódzkie Krzysztofa Bosaka oddają swoje moce organizacyjne do dyspozycji wojewodów w kwestii wsparcia w koordynacji i rekrutacji ochotników chętnych do pomocy osobom objętym kwarantanną. Taka rekrutacja i koordynacja odbywałaby się z użyciem internetu i połączeń telefonicznych, tak, żeby uniknąć stworzenia jakichkolwiek dodatkowych skupisk ludzkich. W miarę swoich możliwości członkowie sztabu Krzysztofa Bosaka będą organizować pomoc osobową, pozostającą w stałej gotowości do działania we współpracy z wojewodami” – stwierdzono w dokumencie.

Oświadczenie sztabów wojewódzkich @krzysztofbosak! Wychodzimy naprzeciw sytuacji związanej z epidemią #koronawirus. Oddajemy swoje moce organizacyjne do dyspozycji wojewodów w kwestii wsparcia w koordynacji i rekrutacji ochotników chętnych do pomocy osobom objętym kwarantanną. pic.twitter.com/oJ8cO4jut3 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) March 13, 2020

Jak zaznaczyli przedstawiciele Konfederacji, udzielanie pomocy będzie uzależnione wyłącznie od decyzji wojewody. Zapewnił, że ze względów bezpieczeństwa, wolontariusze niczego nie będą robić na własną rękę.

W piśmie do wojewody mazowieckiego Mazowiecki Sztab Bosak2020 zaznaczył, że oferuje swoją pomoc „mając na uwadze zdrowie i życie Polaków oraz w poczuciu solidarności”, a także, że „wobec zaistniałej sytuacji, wszyscy Polacy powinni wykazać się odpowiedzialnością i wzajemną solidarnością”.

Konferencja prasowa śląskiego sztabu wojewódzkiego Krzysztofa Bosaka. Oferujemy pomoc wojewodzie w opiece nad osobami objętymi kwarantanną. #Bosak2020 pic.twitter.com/6YcXIcRsxr — Tomasz Dorosz (@Tomasz_Dorosz) March 13, 2020

Konwencja Bosaka

W sobotę odbędzie się konwencja wyborcza kandydata Konfederacji na prezydenta. Bosak zapowiedział, że ze względów bezpieczeństwa, publiczność nie zostanie wpuszczona. Start o godzinie 13.

Wszyscy chętni będą mogli ją śledzić w internecie. Szczegóły transmisji zostaną podane w najbliższych godzinach.

Wcześniej Bosak zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o przesunięcie wyborów prezydenckich. Taki scenariusz jest możliwy, jeśli w Polsce wprowadzono by stan wyjątkowy. Zgodnie z planem, pierwsza tura wyborów ma się odbyć 10 maja. Druga – jeśli będzie potrzebna – 24 maja.

Relacja @MichalJelonek z przygotowań do sobotniej konwencji! Zmieniona konwencja bez publiczności i transmitowana on-line, ale rozmach wydarzenia, także ze względu na już wcześniej zawarte umowy, zostaje bez zmian. My dotrzymujemy słowa. #NaprzódPolskohttps://t.co/CeWRQoqf6I — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) March 12, 2020

Już jutro konwencja wyborcza @krzysztofbosak Pozdrawiamy wraz z @annabrylka z trwającej właśnie próby! pic.twitter.com/emyYnF3xBg — Michał Jelonek (@MichalJelonek) March 13, 2020

Źródło: NCzas.com || PAP