21 lat więzienia za unikanie kwarantanny

Osoby, które nie stosują się do kwarantanny trafią nawet na 21 lat do więzienia. Tak Włochy chcą walczyć z epidemią koronawirusa i zarażającymi.

Włochy mają coraz większy problem z zarażonymi koronawirusem. Zarażeni Włosi nie stosują się do kwarantanny i roznoszą wirusa na inne osoby.

Również osoby, które tylko prewencyjnie zostały objęte kwarantanną nie chcą się do niej stosować. Dlatego władze musiały wyciągnąć „największe działa”.

Włosi, którzy mają koronawirusa lub wykazują jego objawy, a nie poddają się kwarantannie mogą usłyszeć zarzut naruszania innych na utratę zdrowia. Za to grozi do 3 lat więzienia.

Jednak ci, którzy swoim zachowaniem narażą osoby starsze lub zagrożone śmiercią czekają surowsze kary. Włoski rząd uznał, że wówczas zachodzi przesłanka umyślnego spowodowania śmierci. A za to grozi już 21 lat więzienia.

Również 21 lat więzienia czeka na tych, którzy mieli kontakt z osobami, u których stwierdzono koronawirusa, a mimo tego nadal utrzymują kontakty społeczne lub pracują bez podjęcia środków ostrożności. Ponadto jeśli taka osoba nie ostrzeże znajomych, że może ich zarazić, to również będzie odpowiadać za narażenie na utratę zdrowia lub umyślne spowodowanie śmierci.

Dla porównania w Polsce za opuszczenie miejsca kwarantanny grozi zaledwie grzywna do 5 tys. złotych. Uciekinier zostaje też przymusowo doprowadzony do miejsca odbywania kwarantanny.

Okres kwarantanny wynosi 14 dni. W Polsce zostało nią objętych już ponad dwa tysiące osób.

Natomiast minister Michał Dworczyk przyznał, że nie wszyscy jej przestrzegają. Doszło już do co najmniej 16 przypadków, gdy osoby objęte kwarantanna jej nie przestrzegały.

We Włoszech z kolei dochodzi nawet do podrabiania przepustek przez objętych kwarantanną. Za posługiwanie się taką fałszywką grozi do 6 lat więzienia.

Źródło: Bezprawnik