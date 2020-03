Brudziński zastąpi Turczynowicz-Kieryłło. Pokieruje sztabem Dudy

Po rezygnacji Jolanty Turczynowicz-Kieryłło europoseł Joachim Brudziński przejmie funkcję szefa sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Informację o nowym szefie sztabu podał portal Interia.

Jednak według Interii Brudziński przejmie jedynie obowiązki po Turczynowicz-Kieryłło. Formalnie nikt nie obejmie stanowiska szefa kampanii.

Brudziński kierował poprzednią kampanią wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas jego najbliższą współpracownicą była Beata Szydło.

Teraz również była premier ma pomagać Brudzińskiemu i Dudzie.

,,We Are the world…"

Moi Drodzy,

Z uwagi na stan zdrowia nie będę pełnić już funkcji szefowej kampanii Prezydenta @AndrzejDuda.

Dziękuję Wam za wszystkie wspólne chwile na kampanijnej drodze.

Myślę teraz o tym byśmy zwyciężyli jako naród…

— Jolanta Turczynowicz-Kieryłło (@mecenasJTK) March 14, 2020