Karina Bosak z klasą na konwencji wyborczej męża [VIDEO]

Karina Bosak uświetniła konwencję swojego męża bardzo naturalnym wystąpieniem. Obiektywnie można stwierdzić, że zachowała się najlepiej ze wszystkich kandydatek na pierwszą damę lub pierwszego dżentelmena.

Wystąpienie Kariny Bosak uświetniło konwencję wyborczą Krzysztofa Bosaka. Przemówienie kandydatki na pierwszą damę było bardzo naturalne i krótkie. Właśnie takie jak być powinno.

Bosakowa nie starała kreować się na gwiazdę, tak jak zrobiła to m.in. druga żona Władysława Kosiniaka-Kamysza. Nie politykowała – jak robił to mąż Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, czy partner Roberta Biedronia. Mimo to była widoczna, czym z kolei wyprzedziła Agatę Kornhauser-Dudę.

Największą zaletą wystąpienia Kariny Bosak była naturalność. W jej przemówieniu nie było słychać tremy czy sztuczności. Przemawiała w taki sposób, że łatwo można było sobie wyobrazić ją w roli Pierwszej Damy.

Warto jednak wspomnieć, że Bosakowa ma papiery na to, by być partnerką głowy państwa. To prawniczka o bardzo wyraźnych poglądach – jestem członkiem Instytutu Ordo Iuris, który jest obecnie najpotężniejszym zapleczem prawnym konserwatystów. To wielka zaleta! Ktoś taki byłby potężnym wsparciem dla prezydenta Krzysztofa Bosaka.