Koronawirus a 500 plus. Co z wypłatami pieniędzy?

Utrudnienia w wypłatach 500 plus mogą zagrozić niektórym rodzinom. Co się stanie ze świadczeniem, gdy zamkną niektóre MOPS-y, urzędy pocztowe i placówki bankowe?

Utrudnienia w wypłatach 500 plus mogą wystąpić, gdy władze lokalne i państwowe zadecydują o kwarantannie.

Jeśli stale rosnąca w Polsce liczba zarażonych koronawirusem doprowadzi do epidemii, 500 plus może mieć problemy z płynnym funkcjonowaniem. Co zrobić w przypadku takiej sytuacji?

Jak informują placówki odpowiedzialne za wypłaty 500 plus, osoby pobierające świadczenie osobiście powinny udać się do ośrodka pomocy społecznej lub urzędu obsługującego wypłaty. Tam muszą złożyć oświadczenie o zmianie formy wypłaty, wraz z podaniem numeru konta. Można to zrobić drogą pocztową. Placówka bezpośrednio obsługująca świadczenie powinna udzielić szczegółowych informacji o zmianie formy wypłaty 500 plus.

A co z 500 plus, gdy zamkną placówkę bankową? Osoby, które do tej pory po pieniądze z 500 plus szły bezpośrednio do oddziału swojego banku, muszą skorzystać z bankomatu lub płatności elektronicznych. Istotne jest, że niepobrane w terminie pieniądze ze świadczenia nie znikną. Pozostają na koncie beneficjenta.

Źródło: se.pl