„Mam wielki zaszczyt ogłosić niedzielę 15. marca Narodowym Dniem Modlitwy. Jesteśmy krajem, który w całej naszej historii szukał u Boga ochrony i siły w czasach takich jak te” – napisał Donald Trump.

„Bez względu na to, gdzie jesteś, zachęcam cię, abyś w akcie wiary uciekł się do modlitwy. Razem, z łatwością zwyciężymy” – dodał.

….No matter where you may be, I encourage you to turn towards prayer in an act of faith. Together, we will easily PREVAIL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020