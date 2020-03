Jarosław Kurski, wicenaczelny „Gazety Wyborczej”, a prywatnie brat Jacka Kurskiego, dodał na Twitterze wpis. Zaapelował w nim do rządu o współpracę z opozycją. Jak twierdził, „władza skłócona z połową społeczeństwa nie może być skuteczna”.

„Nikt nie wie co będzie dalej. Wy też nie. Władza skłócona z połową społeczeństwa nie może być skuteczna. Dlatego współpracujcie z opozycją! Nie idzie już o to, czy utrzymacie się u władzy. Każda władza przemija. Idzie o to, czy tej władzy podołacie” – napisał Jarosław Kurski.

Internauci zareagowali na kuriozalny wpis wiceszefa „Wyborczej”. Nie zostawili na nim suchej nitki.

Nikt nie wie co będzie dalej. Wy też nie. Władza skłócona z połową społeczeństwa nie może być skuteczna. Dlatego współpracujcie z opozycją! Nie idzie już o to, czy utrzymacie się u władzy. Każda władza przemija. Idzie o to, czy tej władzy podołacie.https://t.co/iN5V3FcXeY — Jarosław Kurski (@JaroslawKurski) March 13, 2020

„Od kiedy margines to połowa społeczeństwa? Trochę zajęć z matematyki by się przydało idiotom z gadzinówki, bo takiej propagandy nawet Stalin by nie zdzierżył!” – czytamy w komentarzach.

nie pij pan tego płynu pic.twitter.com/4H4yYZM8I4 — Szeregowy (@MSBS57) March 13, 2020

„A opozycja nie może współpracować z władzą?” – pytała internautka.

„Panie, co za bełkot. Wam się naprawdę pogarsza. Post z serii: na kolację były śledzie, nie wiadomo jak to będzie” – skwitował użytkownik Twittera.

„Czy Rząd ma wspierać działania opozycji poleg. na sianiu paniki, podawaniu fałszywych informacji, zniesieniu ograniczeń np. kwarantanny, etc? Działania opozycji na razie wskazują, że chcą aby jak najwięcej «Poloków» zachorowało. W zasadzie są bardziej niebezpieczni niż sam wirus” – stwierdził kolejny.

„No byli tacy co podołali. Przy okazji świńskiej grupy.

Z kim? Ze Szłapką i całą resztą, która co dzień wali fejkami?? No bez jaj” – czytamy.

„Taka opozycja jaką teraz mamy nie jest do niczego przydatna potrafi tylko buntować ludzi a @gazeta_wyborcza im w tym pomaga” – ocenił inny.

„«Współpracujcie z opozycją» brzmi podobnie do «jedźcie na robotę do Niemiec», popularnego hasła w Warszawie pierwszej połowy lat 40 XX wieku” – skwitował internauta.

„Obaj bracia Kurscy zapewne śmieją się w czasie rodzinnych spotkań z głupiego plebsu, który dał się nabrać na teatrzyk wojny PO-PiS” – czytamy.

„Zabrakło na końcu: «Wykupcie prenumeratę, zapiszcie się na newsletter». Cholerny limit znaków” – ironizował internauta.

„Co pan konkretnie rozumie przez «współpracujcie z opozycją»? Pogrążcie się w chaosie? Rozpowszechniajcie fejkniusy? Pytam bo konstruktywnego działania nie stwierdzono” – czytamy.

Źródło: Twitter