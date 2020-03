Masz objawy grypy? Apel prezydenta Dudy nt. tego co zrobić w takim przypadku

Kaszel, gorączka, bóle mięśni – koronawirus powoduje choroby przypominające grypę. To utrudnia prace lekarzom i prowokuje rozprzestrzeniane się choroby. Prezydent Andrzej Duda zaapelował, by zachowywać się w tej sytuacji rozważnie.

Koronawirus czy grypa? Trudno rozróżnić obie choroby. Na wszelki wypadek lepiej jednak nie iść z objawami grypy do przychodni. Przestrzega przed tym nawet prezydent.

– Proszę, by takie osoby nie przychodziły do przychodni i ośrodków zdrowia. Proszę dzwonić do lekarzy, na infolinię. Zwracajcie uwagę na ludzie starszych czy samotnych. Dzwońcie, pytajcie, jak możecie pomóc – apeluje głowa państwa.

W tym momencie notuje się niepokojąco szybki wzrost potwierdzonych zakażeń w Polsce. Obecnie potwierdzono już ponad 90 przypadków.

Koronawirus z Chin, a grypa – podobieństwa

Wirusy grypy i wirus SARS-CoV-2 mają podobny kształt i atakują nabłonek dróg oddechowych. Oba są wirusami o kulistym kształcie. Oba mają receptory, które pozwalają na atakowanie komórek nabłonka oddechowego.

Wirusy grypy i wirus SARS-CoV-2 przenoszone są przede wszystkim drogą kropelkową – w drobinkach wydzieliny z dróg oddechowych, w moczu i kale. Można się nimi zarazić stojąc blisko osoby chorej lub dotykając przedmiotów, których wcześniej chory dotykał.

Objawy zakażeniem koronawirusem z Chin i wirusem grypy są podobne:

gorączka,

kaszel,

zmęczenie,

ból mięśni,

duszności w cięższych przypadkach,

ból w klatce piersiowej,

Obie infekcje mogą powodować poważne powikłania.

W przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 może rozwinąć się:

ciężkie zapalenie płuc,

sepsa,

zespół ostrej niewydolności oddechowej.

Powikłania w przypadku grypy to:

zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli,

zapalenie mięśnia sercowego,

powikłania neurologiczne,

zapalenie mięśni.

W przypadku obu infekcji osoby zakażone mogą zarażać innych, zanim wystąpią objawy.

Koronawirus z Chin a grypa – różnice

Między wirusami i wywoływanymi przez nie chorobami istnieją istotne różnice:

Nie ma leku ani szczepionki na COVID-19. Przeciwko grypie można się zaszczepić. Można ją również leczyć. Lekarz może przepisać lek antywirusowy, który skraca czas trwania infekcji i zmniejsza ryzyko powikłań.

Koronawirus z Chin określany jest jako bardziej zaraźliwy. Eksperci szacują, że każda osoba chora na grypę zaraża średnio 1,3 osoby. Każdy chory na COVID-19 zaraża dwie osoby.

Koronawirus jest łagodniejszy dla dzieci niż grypa. Grypa w ich przypadku wiąże się często z pobytem w szpitalu i ciężkimi powikłaniami. Zakażenie koronawirusem z Chin w zdecydowanej większości przypadków ma u dzieci znikoma objawy i infekcja zwykle przebiega łagodnie.

Wirus z Chin jest groźniejszy dla mężczyzn. Grypa w równym stopniu atakuje obie płcie.

Źródło: wp, poradnikzdrowie.pl, nczas.com