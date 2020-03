„Polska zamknęła szkoły przy 25 przypadkach zarażonych. Hiszpański rząd nie zamknął ich przy prawie 3 tysiącach infekcji” – donosi jeden z zagranicznych portali. Decyzje polskiego rządu są podawane jako przykład odpowiedniej reakcji na zagrożenie epidemią koronawirusa.

Polska zdecydowanie wyróżnia się w Europie. „11 marca, na dzień przed pierwszym zgonem, kiedy w Polsce było 25 zarażonych osób, premier Mateusz Morawiecki ogłosił w mediach zamknięcie szkół, uniwersytetów, kin, teatrów i muzeów na dwa tygodnie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Różnica w przewidywaniach pomiędzy jednym i drugim rządem jest oczywista. W Hiszpanii, przy prawie 3 tys. zachorowań i 84 zgonach, socjalistyczny rząd Pedro Sancheza, jeszcze w środę nie podjął żadnych decyzji, ograniczając się do rekomendowania wspólnotom autonomicznym, że klasy są najbardziej narażonymi obszarami” – czytamy.

Zagraniczne media podkreślają również, że minister Łukasz Szumowski jest lekarzem medycyny, który przez lata praktykował, zanim został szefem resortu zdrowia. W Hiszpanii za to ministerstwo odpowiada natomiast Salvador Illia – filozof, który całe życie działał w Partii Socjalistycznej.

Pan minister @SzumowskiLukasz zaczyna być podawany jako przykład na świecie. pic.twitter.com/pKBydZOgBa — Marta Smolańska (@MSmolanska) March 14, 2020

Tymczasem na polskim podwórku pojawiają się głosy światowej opozycji. Na swoim Twitterze popisał się Tomasz Lis. Dziennikarz stwierdził, że Polacy przesadnie zachwycają się pracą ministra zdrowia. Jak twierdził, „to dowód dramatycznego obniżenia naszych oczekiwań”. Internauci nie pozostawili jednak na nim suchej nitki.

Wczoraj wieczorem rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym przywrócono czasowo pełne kontrole na wszystkich granicach. Na razie na okres 10 dni z możliwością przedłużenia. Wszyscy Polacy, którzy wrócą do kraju, będą poddani 14-dniowej kwarantannie. Cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do Polski – poza wyjątkowymi przypadkami. Zawieszono także międzynarodowe połączenia lotnicze.

Ograniczona została także działalność galerii handlowych. Czynne będą tylko sklepy spożywcze i drogerie ze środkami higienicznymi oraz apteki.

Zamknięte zostają także restauracje, kasyna i bary. Restauracje mogą jednak nadal świadczyć usługi „na wynos”.

Co więcej, premier ogłosił zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób. W tym także zgromadzeń państwowych i religijnych. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zaapelował do duchownych, żeby stosowali się do tych nakazów.

Źródła: Twitter/nczas.com