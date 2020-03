Polak zamordowany w Milton Keynes [FOTO]

Do ataku na naszego rodaka doszło na osiedlu domków jednorodzinnych zlokalizowanych w mieście Milton Keynes, położonym w hrabstwie Buckinghamshire we wschodniej Anglii.

Lekarze, którzy przybyli na miejsce, natychmiast podjęli decyzję, by przewieźć ofiarę do szpitala. Po Polaka przyleciał helikopter lotniczego pogotowania ratunkowego. Nie zdążono go jednak przetransportować do maszyny, gdyż mężczyzna zmarł.

Przedstawiciele Thames Valey Police nie informowali opinii publicznej o postępie prac w tej sprawie. Dopiero po tygodniu podano, że ofiara ma polskie pochodzenie.

Polak to piąta osoba w Milton Keynes, która zmarła w wyniku ran zadanych nożem w ciągu ostatnich 4 miesięcy. Pod zarzutem zabójstwa aresztowano 49-letnią kobietę i 24-letniego mężczyznę. Warunkowo zwolniono ich z aresztu za kaucją.

FAMILY TRIBUTE

The family of the victim in a murder investigation in Milton Keynes have paid tribute to him.

Pawel Skubek, 49, of Milton Keynes, died after an incident in Clay Hill, Two Mile Ash, on Saturday (29/2).https://t.co/2RDyhZT9vP pic.twitter.com/dMF2XmzbxA

— TVP Milton Keynes (@tvp_mk) March 7, 2020