Włosi opłakują bohatera naszych czasów. Zmarł lekarz zakażony koronawirusem

Przewodniczący jednego z włoskich stowarzyszeń medycznych w Varese, 67-letni lekarz Roberto Stella, zmarł w wyniku choroby wywołanej koronawirusem.

Doktor Roberto Stella zmarł w szpitalu w Como, gdzie był hospitalizowany z powodu niewydolności oddechowej wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Covid-19 wykryto u niego zaledwie trzy dni wcześniej. Prawdopodobnie zaraził się od jednego z pacjentów.

Na co dzień Stella był lekarzem rodzinnym w Busto Arsizio, mieście położonym około 40 kilometrów na północny zachód od Mediolanu. Lombardia jest jednym z regionów najbardziej dotkniętych Covid-19. Śmierć doktora potwierdził burmistrz miasta.

Krajowa federacja lekarzy i lekarzy rodzinnych (FIMMG) zwróciła uwagę na ogromny wkład Stelli w pracę służby zdrowia. Jednocześnie wezwała rząd włoski do zwrócenia szczególnej uwagi na niebezpieczeństwo, przed którym stają lekarze i pielęgniarki walczący na pierwszej linii z pandemią koronawirusa.

„Był przykładem zaangażowania i poświęcenia lekarzy rodzinnych. Jego śmierć jest ciosem we wszystkich lekarzy, których do dziś nie wyposażono w odpowiednie środki ochrony osobistej. To ‚śmierć na polu’, której można było uniknąć, stosując właściwe zabezpieczenia. Bardzo ważne jest, by korzystać z doświadczenia krajów, których koronawirus dotknął jako pierwsze” – powiedział Silvestro Scotti, sekretarz związku.

60-milionowy włoski naród jest w trakcie przymusowej kwarantanny z powodu pandemii koronawirusa. Na Półwyspie Apenińskim dotychczas Covid-19 zaraziło się 15 tys. osób, a zmarło 1266.