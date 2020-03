104 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Trzy osoby zmarły

Odnotowano kolejny potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie badania laboratoryjnie dały pozytywny wynik u 104 osób. Trzy z nich zmarły.

Resort zdrowia przekazał, że nowy przypadek zakażenia koronawirusem dotyczy osoby z woj. opolskiego (Opole).

Starosta Maciej Sonik podał, że służby sanitarne potwierdziły obecność koronawirusa u 65-letniej mieszkanki powiatu krapkowickiego.

– Pozytywny test wyszedł u 65-letniej mieszkanki Krapkowic. Wiadomo, że w ostatnim czasie wróciła ona z zagranicy. Służby odtwarzają ostatnie dni jej pobytu w kraju i będą kierować osoby, które miały z nią kontakt na kwarantannę. Kobieta jest w stanie stabilnym. Objęto ją opieką na oddziale zakaźnym – poinformował Sonik. Według nieoficjalnych informacji chora miała niedawno przyjechać z Holandii.

To czwarty przypadek stwierdzenia koronawirusa u mieszkańca województwa opolskiego. Trzej pierwsi zarażeni to mężczyźni z powiatu strzeleckiego, którzy niedawno wrócili z Austrii. Dwaj z nich to koledzy, którzy razem pojechali na zimowy wypoczynek. Trzeci to starszy mężczyzna.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do pierwszego zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r.

Wirus w całej Polsce

O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem ministerstwo zdrowia poinformowało 4 marca. Od tego czasu zarażone osoby były hospitalizowane m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Leżajsku, Łodzi i Lublinie.

W sumie liczba osób zakażonych w baszym kraju zwiększyła się do 104. Odnotowano też trzy przypadki śmiertelne. 12 marca zmarła 57-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Poznaniu. 13 marca w szpitalu we Wrocławiu zmarł 73-letni mężczyzna. Trzecia ofiara koronawirusa to 66-letni mężczyzna, który przebywał w szpitalu w Lublinie (woj. lubelskie). Zmarł w sobotę.

W ostatnich dniach zapadły decyzje o odwołaniu imprez masowych oraz zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca.

Stan zagrożenia epidemicznego

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostały międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać do kraju bez zakłóceń. Od niedzieli, przez 10 dni, do Polski nie będą mogli przybywać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju. Będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.

W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd zdecydował o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działać będą restauracje i bary – zamówienia możliwe sa tylko na wynos lub z dowozem.

Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na swojej stronie Mapę zarażeń koronawirusem

Źródło: PAP, gov.pl/web/zdrowie