Aptekarze apelują: nie róbcie zbędnych zakupów!

Naczelna Rada Aptekarska apeluje do Polaków o ograniczenie zbędnych zakupów w aptekach. Chodzi o to, aby nie rosło ryzyko zakażenia koronawirusem.

„Podczas wizyty w aptece prosimy o dokonywanie przemyślanych zakupów. Kupujcie jedynie potrzebne leki” – czytamy na Facebooku Naczelnej Izby Aptekarskiej. Zmniejszy to ryzyko zakażenia koronawirusem.

– Jeśli nie musicie, nie przychodźcie do apteki. Szampon czy suplement diety może poczekać. Jeśli już musicie się wybrać do apteki, to naprawdę tylko po najpotrzebniejsze leki – informuje Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Ponadto Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje aptekom ogólnodostępnym i punktom aptecznym wydawanie leków w wyznaczonych strefach lub za pośrednictwem okienek do sprzedaży nocnej.

Aptekarze są przeciążeni pracą. Brakuje wielu środków dezynfekujących. Nie ma nawet taniego spirytusu farmaceutycznego, który mógłby posłużyć do dezynfekcji aptek.

Źródło: se.pl, nia.org.pl