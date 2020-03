Dobromir Sośnierz wraz z córką MASAKRUJĄ przygotowanie PiS do epidemii. „Wdrażamy anachroniczne ankiety” [VIDEO]

Dobromir Sośnierz i jego córka Milena wracali w nocy z lotniska. Mogli na własnej skórze przekonać się, jak działają mechanizmy wdrażane przez PiS podczas epidemii. Nie byli zachwyceni.

Mimo, że poseł Sośnierz odebrał córkę z lotniska, to nie został wraz z nią skierowany na kwarantannę.

„Samolot z córką jednak przyleciał, wbrew temu, co twierdzili tu różni znafcy. Miałem okazję zobaczyć, jak wygląda ta cała kwarantanna. Ludzie z kilku samolotów czekają stłoczeni w jednej kolejce. I byłem pewien, że mnie też od razu zapiszą jako domownika — a tu jednak nie. Hmm…” – napisał na Twitterze.

Wysiadający z samolotu dostają nieaktualne ankiety. Są w nich pytani o to, czy byli w Chinach w ostatnim czasie. Przecież już od dawna mamy do czynienia z pandemią, a WHO stwierdziło, że to Europa jest teraz jej epicentrum.

„Ankieta którą dajemy do wypełnienia wracającym, jest już anachroniczna 1-go dnia. Obecnie największym rezerwuarem wirusa są Włochy, a nie Chiny. Zarówno pod względem zagęszczenia (350 vs 56 zakażeń/mln mieszk.), jak i w liczbach bezwzględnych (18k do 12k aktywnych przyp.)” – kontynuuje polityk, a wtóruje mu córka.