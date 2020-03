Dramatyczny apel z Krakowa w sprawie koronawirusa

Szefowa Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Lidia Stopyra wystosowała list do pacjentów. Jej dramatyczny apel dotyczy korzystania z pomocy lekarskiej.

Od weekendu obowiązuje w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Ma on na celu niedopuszczenie do wybuchu epidemii koronawirusa w kraju. Zamknięto szkoły, imprezy masowe, ograniczono wolność do zgromadzeń, ograniczono też działalność galerii handlowych i funkcjonowanie lokali gastronomicznych.

Służby medyczne i sanitarne apelują o szczególną ostrożność oraz przestrzeganie zasad higieny. Natomiast lekarze z Krakowa apelują także, by niepotrzebnie nie nadużywać opieki lekarskiej, ponieważ mają oni ręce pełne roboty.

– Osoby z przeziębieniem bezwzględnie nie mogą się z nikim kontaktować, wymagają absolutnej izolacji. Nie mają potrzeby też nigdzie dzwonić. Każdy wie jak leczyć przeziębienie. Super byłoby, gdybyśmy mogli wszystkich diagnozować szybkimi, czułymi testami, ale to na razie nierealne. Musimy dać radę bez tego – pisze szefowa Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Lidia Stopyra w liście.

– Dostęp do specjalistycznej pomocy muszą mieć ciężko chorzy, bo oni nie mają siły, żeby się przebić – dodaje Stopyra.

Zaznacza, że lekarze w swojej pracy borykają się obecnie z poważnymi problemami.

– Pracujemy 24 godziny na dobę, brakuje testów, brakuje masek, kombinezonów, brakuje rąk do pracy. Wszystkie infolinie są zajęte, a nawet jeśli komuś uda się połączyć otrzymuje informację, żeby zadzwonić do specjalisty chorób zakaźnych. A to jest nierealne – pracujemy wszyscy cały czas przy chorych i nie jesteśmy w stanie odbierać telefonów, które dzwonią non stop przez całą dobę – podkreśla.

– Na razie panujemy nad sytuacją, będziemy pracować do utraty sił i jeszcze 1 dzień dłużej, ale tylko z Waszą odpowiedzialnością i zrozumieniem damy radę opanować tę epidemię – zapewnia.

Źródło: rmf24.pl