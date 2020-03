Gwiazda „M jak miłość” utknęła w Bangkoku. Ula Mostowiak prosi o pomoc

Ofelia Krefft utknęła w Tajlandii. Aktorka była na wakacjach, gdy zawieszono połączenia lotnicze.

Ofelia Krefft, czyli Ula Mostowiak z „M jak Miłość” zaapelowała o pomoc do swoich fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Okazuje się, że aktorka utknęła w Bangkoku i nie ma jak opuścić Tajlandii.

Przerażona aktorka twierdzi, że nie może dodzwonić się do konsulatu RP. – Konsulat – nie ma kontaktu. Pośrednik od lotu – nie ma kontaktu – wylicza Krefft.

Aktorka była w Azji na wakacjach przed trasą koncertową. Krefft bowiem oprócz graniu w telenoweli TVP jest piosenkarką.

Gdy trafiła do Tajlandii epidemia koronawirusa rozpętała się na dobre. A powrót do Polski okazał się niemożliwy.

– Oficjalnie utknęliśmy w Azji. Z czego nie jestem zadowolona…Utknęliśmy w Bangkoku. Jak ktoś z was jest w takiej samej sytuacji albo zna kogoś to proszę napiszcie mi. Nie wiemy do końca co robić, a razem zawsze raźniej – wyjaśniła swoją sytuację Krefft.

– Są tutaj jacyś ludzie, korzy mieli lecieć jutro o 19 do Polski przez Dohę Quatar Airways. Błagam, niech się ktoś odezwie, bo ja nie wiem, co się dzieje! – prosi aktorka.

Nie wiadomo dlaczego konsulat i infolinia MSZ nie działają.

Źródło: Pudelek