HIT! Walka z koronawirusem. Ten Włoch znalazł sposób, by odsunąć od siebie ludzi na wymagany metr! [VIDEO]

Trudno egzekwować od ludzi zalecenie, by zachowali między sobą metrowe odstępy. Nikt przecież nie chodzi po ulicy z centymetrem krawieckim. Najtrudniej jest w supermarketach z żywnością, w których trwa prawdziwe szaleństwo. Ludzie tłoczą się, wpadają na siebie – bardzo łatwo tam o zarażenie.

Pewien sprytny Włoch znalazł na to sposób. Zdjął blat z okrągłego biurka, wyciął w nim dziurę i w takiej drewnianej „spódnicy” paraduje po ulicach. Dzięki fizycznej przeszkodzie ludzie nie mogą się do niego zbliżyć. On natomiast może czuć się w miarę bezpiecznie.

This Italian man came up with a unique approach to social distancing in efforts to avoid #coronavirus infection: a disk with a radius of about 1 meter. pic.twitter.com/4y444StVEk

— Global Times (@globaltimesnews) March 15, 2020