III wojna światowa o papier toaletowy. Tak walczą Niemcy i Australijczycy [VIDEO]

W ostatnich dniach media żartowały z Polaków walczących o papier toaletowy. Tymczasem zjawisko ma wymiar światowy!

Pierwszy przykład to Australia. Tam w jednym z marketów klientki… pobiły się o paczkę papieru toaletowego!

Obsługa próbowała uspokoić i rozdzielić walczące kobiety. Bez skutku. Ostatecznie musiała interweniować policja.

Inspektor policji stanowej w New South Wales, Andrew New tak skomentował sytuację:

When your usual grocery shopping @woolworths turns into a toilet paper fight in the supermarket aisle. Yikes. #toiletpaperpanic for the #coronavirus has taken a whole new level. pic.twitter.com/aKJ283I20C

— Adella Beaini (@adellabeaini) March 7, 2020