Koronawirus w Polsce. Gdyńska pizzeria nakarmi lekarzy i personel szpitala za darmo! Tak działa dobry kapitalizm

Pizzeria „Muszla Gdynia” nakarmi lekarzy i personel szpitala za darmo. To wszystko nawet pomimo tego, że stan epidemiczny jest trudnym czasem dla gastronomii. Przykład gdyńskiej pizzerii udowadnia lewicowcom, że to właśnie kapitaliści w trudnych momentach stają na wysokości zadania.

Choć na Pomorzu zdiagnozowano dopiero dwa przypadki zakażeń, to lekarze i tak mają sporo roboty. W najbliższym czasie będzie im jej tylko przybywać.

Po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce ośrodki gastronomiczne zostały zamknięte. Jeśli świat działałby tak jak widzą go lewicowcy, to źli przedsiębiorcy-kapitaliści szukaliby w tym momencie jakichś sposobów na zarobek i wyzysk biednego proletariatu. To jednak bajki – przykład daje pizzeria „Muszla Gdynia” w Gdyni na Kaszubach. Choć jest zamknięta, to jej pracownicy będą codziennie za darmo przygotowywać pizzę dla ciężko pracujących lekarzy.

Oczywiście z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych – gotowe jedzenie będzie odbierane przed lokalem.

„Kochani,

Sytuacja jest trudna, nie będziemy tego ukrywać. Ale naszych problemów nie da się nawet w części porównać do tego, z czym zmaga się teraz służba zdrowia. Dlatego w związku z zamknięciem lokali gastronomicznych postanowiliśmy wykorzystać nasze możliwości tak, żeby chociaż trochę pomóc w tych trudnych chwilach:

▪️ od dziś, codziennie lekarze i personel szpitala mogą od nas za darmo dostać pizzę (na razie umówiliśmy się na 10 szt.), tak żeby mogli się szybko (i smacznie) posilić! Wiemy, że na takie rzeczy, jak przygotowanie jedzenia po prostu nie mają czasu!” – czytamy na FB pizzerii.

Jest to świetny przykład do naśladowania!