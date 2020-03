Niedziela a stan epidemiczny. Abp Gądecki: zachęcam do korzystania z dyspensy

To pierwsza niedziela odkąd w kraju panuje stan epidemiczny. Dyspensa zwalnia dziś polskich katolików z obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej. Temat ten poruszył ks. abp Gądecki w swoim orędziu.

Jak wygląda niedziele w katolickim państwie, w którym panuje stan epidemiczny? Episkopat postanowił pójść na współpracę z organami państwowymi. Dyspensa pozwala katolikom pozostanie dziś w domach.

Szerzej na temat epidemii koronawirusa, a także udzielonej wierzącym dyspensy, mówił abp Gądecki w orędziu, które transmitowała większość stacji.

„Sądziliśmy, że demokracja zbuduje nam raj na ziemi, w którym nie będzie ani chorób ani cierpienia”

– Do niedawna wydawało się nam, iż postęp techniczny, wiara w nieograniczoną ludzką wolność, w nieomylność demokracji, zbuduje nowy raj na ziemi. W którym nie będzie ani chorób ani cierpienia. A oto z pokorą odkrywamy, że wystarczy jedna pandemia, by okazało się jak bezbronnym i przerażonym wobec niej staje się człowiek – mówi abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP.

– Duchem jestem blisko wszystkich, którzy przebywają na kwarantannie. [Wszystkich] Którzy chorują, którzy boją się o swój los i los swoich bliskich, którzy niosą pomoc. Dziękuję tym, którzy – w różnych obszarach życia publicznego – prowadzą z oddaniem walkę o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Ryzykując niejednokrotnie własnym zdrowiem i życiem – kontynuuje hierarcha w orędziu.

„Zachęcam do przeżywania Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu”

– Proszę jednocześnie o przyjęcie ze zrozumieniem ograniczenia liczby uczestników liturgii w kościele do pięćdziesięciu osób, które płynie z troski o zdrowie wszystkich. Gdy brakuje nam kryteriów uprawniających do uczestnictwa we Mszy św. w kościele, to najprostszym wydaje się wstęp dla zamawiającego intencję i dla jego rodziny – mówi kapłan.

– W związku ze wspomnianym ograniczeniem zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i przeżywania Jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu – podsumowuje.

Msze Święte w NCzasTV

Dziś o 9:00 w NCzasTV będzie można obejrzeć Mszę z Katedry Chrystusa Króla w Katowicach; 10:30 z Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie; 13:00 z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej; 17:00 z Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Natomiast o 20:00 i 21:00 transmitujemy z Częstochowy.