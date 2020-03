Niemcy pomogą Włochom. Wyślą maseczki i ochronne ubrania

Pogrążonym w chaosie Włochom zamierzają pomóc Niemcy. Gigantyczne ilości ochronnego ubioru trafią do Rzymu na dniach.

Niemcy ruszyły z odsieczą Włochom. To właśnie tam jest największa ilość zakażonych koronawirusem.

W sobotę Niemcy wysłali do Włoch aż milion masek higienicznych. To jednak dopiero początek.

W związku z kryzysem w Italii Niemcy poluzowały restrykcje związane z zakazem eksportu urządzeń i produktów medycznych potrzebnych do walki z koronawirusem. Natomiast na dniach do Włoch trafi gigantyczna pomoc humanitarna.

Chodzi o ubrania ochronne, rękawiczki oraz inne produkty pomagające zabezpieczyć się przed zakażeniem koronawirusem. Pomoc będzie kontrolowana przez rząd, a tym samym eksporterów komercyjnych nadal będą obowiązywać wprowadzone zakazy.

Ratować Włochów i inne słabsze państwa UE zobowiązała się również była minister w rządzie Angeli Merekl, obecna szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Von der Leyen poinformowała w piątek, że UE przekaże na walkę z pandemią co najmniej 37 mld euro.

Co istotne, znaczna część tych środków, bo ok. 32 mld złotych, trafi do Polski.

Źródło: NaTemat