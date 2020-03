Odkryto szczątki najmniejszego dinozaura. Głowa zwierzęcia była zatopiona w bursztynie przez 100 milionów lat

W Myanmar – dawna Birma, znaleziono bursztyn liczący sobie 99 milionów lat. W jego wnętrzu zatopiona była główka najmniejszego dinozaura jakiego dotychczas odkryto.

Oculudentavis khaungraae – tak ochrzczono pradawnego gada, jest wielkości najmniejszego ptaka – kolibra pszczelego, który waży około 2 gramów. Znalezisko jest niezywkle cenne, bo do naszych czasów nie przetrwały praktycznie żadne szczątki tak małych zwierząt. Co również nadzwyczajne w bursztynie zachowały się także fragmenty tkanki miękkiej zwierzęcia. Przetrwały m.in. resztki języka gada.

Oculudentavis jest czymś, co wg badaczy z Chińskiej Akademii Nauk może być stworzeniem „pośrednim” pomiędzy gadami, a ptakami. Ma bowiem cechy obydwu gatunków. Pierścień wokół oka zbudowany jest z kości podobnych do tych jaki występują u współczesnych jaszczurek. Ale już jego kształt przypomina ten jaki mają sowy. Same zaś oczy w wystają z czaszki w zaskakujący, niespotykany u innych zwierząt sposób

– To najdziwniejsza skamielina, na jaką miałem szczęście się uczyć – mówi prof O’Connor z chińskiej akademii, cytowany przez BBC. – Uwielbiam sposób, w jaki selekcja naturalna powoduje powstawanie tak dziwacznych form. Mamy również wielkie szczęście, że ta skamielina przetrwała do odkrycia 99 milionów lat później.

W swej paszczy, oculudentavis ma bardzo dużo zębów, co wskazuje na to, że najprawdopodobniej był drapieżnikiem i polował na malutkie owady. Ale kształt owej paszczy bardziej przypomina juz dziób ptaka niż to co mają gady.

Naukowcy podają w magazynie Nature, że dla oculudentavisa najbliższym ze współczesnych zwierząt jest własnie najmniejszy znany ptak – koliber pszczeli.

Według uczonych znalezisko pozwoli dokonać nowych odkryć w ewolucji międzygatunkowej, ale tez procesów miniaturyzacji zwierząt, do których dochodzi w zamkniętych, izolowanych środowiskach.