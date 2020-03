Papież Franciszek już teraz zdecydował. Uroczystości Wielkiego Tygodnia tylko online

Oznacza to, że wszystkie msze i nabożeństwa będą dostępne dla wiernych wyłącznie w formie transmisji prowadzonej przez watykańskie media.

W wydanej nocie nie podano żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących uroczystości Wielkiego Tygodnia. Nie wiadomo zatem na przykład, jaki przebieg będzie miała msza w Niedzielę Palmową, a także Droga Krzyżowa, której miejscem jest zawsze rzymskie Koloseum.

Ponadto Prefektura Domu Papieskiego poinformowała, że do 12 kwietnia papieskie audiencje generalne i modlitwy Anioł Pański w południe będą dostępne wyłącznie w formie transmisji wideo.

Decyzję podjęto nadzwyczaj szybko. Uroczystości Wielkiego Tygodnia rozpoczynają się bowiem 4 kwietnia, czyli za trzy tygodnie.

Powodem tej decyzji jest międzynarodowy kryzys epidemiologiczny wywołany koronawirusem SARS-CoV-2.

We pray today for families who need to manage a difficult situation, especially those families with a disabled person among them. Let us pray they do not lose their peace in this moment and that they succeed in moving forward with strength and joy. https://t.co/BxMeg6vRRm

— Pope Francis (@Pontifex) March 14, 2020