Piła mechaniczna, Godzilla i Mike Tyson. Teledysk Eminema z dedykacją dla zmarłego przyjaciela [VIDEO]

Klip do singla „Godzilla” w niecałe pięć dni obejrzało ponad 45 mln osób. To jeden z najlepszych wyników utworów Eminema w ostatnich latach.

Singiel pochodzi z jedenastego albumu studyjnego Eminema pt. “Music to Be Murders By”. Oprócz Eminema w utworze słychać rapera Juice WRLD.

Juice WRLD zmarł tragicznie w grudniu 2019 roku. Był jednym z najlepiej zapowiadających się raperów nowego pokolenia.

Utwór z jego udziałem ukazał się tuż po śmierci Juice WRLD. Ale teledysk trafił do sieci dopiero w tym tygodniu.

Klip wyreżyserował Cole Bennett. W filmie występuje m.in. pięściarz Mike Tyson i raper Dr. Dre. Na końcu nagrania znalazła się specjalna dedykacja dla Juice WRLD.

Juice WRLD zmarł 8 grudnia po wylądowaniu na lotnisku w Chicago. Przyczyną śmierci okazało się przypadkowe otrucie oxycodonem i kodeiną.

Według świadków doznał ataku, który uznano za atak padaczki. Gdy na miejsce przybyli ratownicy medyczni krwawił z jamy ustnej.

Po przyjeździe do szpitala raper jeszcze był przytomny, jednak lekarzom nie udało się go uratować.

The Medical Examiner's Office has determined the cause and manner of death of 21-year-old Jarad A. Higgins.

Higgins died as a result of oxycodone and codeine toxicity.

The manner of death is accident.@JuiceWorlddd #Juicewrld

— Cook County ME (@CookCountyME) January 22, 2020