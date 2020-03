Propaganda w czasach zarazy. „Wyborcza” i PO oskarżyły radnego PiS Żochowskiego o przebieranie się za lekarza [FOTO]

„Gazeta Wyborcza” oskarżyła radnego PiS o przebieranie się za lekarza, by wspierać kampanię prezydenta Dudy. Kłamstwa podchwycili politycy PO

Dziennikarz „Gazety Wyborczej” i aktywista LGBT Wojciech Karpieszuk opisywał wizytę Andrzeja Dudy w szpitalu w Garwolinie. Prezydent spotykał się tam m.in z ratownikami medycznymi. Karpieszuk uważa, że Duda robi to tylko dla propagandy i na potrzeby kampanii prezydenckiej. Jednym z dowodów miała być „przebieranka” jaką zrobił radny PiS i dyrektor szpitala Krzysztof Żochowski. Dziennikarz „Wyborczej” oskarżył go, że przebrał się w strój ratownika medycznego.

Dziennikarz Karpieszuk nakłamał. Nawet nie chciało mu się sprawdzić kim jest opisywany przez niego „przebieraniec” Żochowski. Okazało się, że jest on nie tylko radnym PiS i dyrektorem szpitala, ale praktykującym lekarzem, który jeździ do chorych w karetkach jako członek zespołu ratowników medycznych. Jego strój ratownika , był więc naturalny i jak najbardziej na miejscu. P

Po latach pracy w „Wyborcze”j Karpieszuk wszędzie dopatruje się manipulacji i złych intencji, więc napisał co napisał.

Kłamstwa „Wyborczej” podchwycili politycy PO. M.in posłanka Iwona Hartwich znana z tego, że wykorzystała swego niepełnosprawnego syna, by dostać się do Sejmu. To ona przewodziła akcji okupowania Sejmu przez matki z niepełnosprawnymi dziećmi.

„Kampania prowadzona na Koronawirusie.

👉🏻 W Garwolinie #PAD rzekomo spotkał się z ratownikami medycznymi. Okazuje się, że za ratownika przebrał się dyrektor szpitala, radny PiS – Krzysztof Żochowski.

🤦🏼‍♀️ Żenująca maskarada” – napisała na Twitterze.

Szybko jednak mogła się przekonać kim naprawdę jest doktor Żochowski.

Politycy opozycji notorycznie wykorzystują epidemię koronawirusa do uprawiania propagandy. Nie potrafią nawet uszanować zmarłych i i ich rodzin, jak choćby prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Córka zmarłej w Poznaniu kobiety wprost oznajmiła, iż Jaśkowiak kłamał na temat jej rodziny i ojca, który jakoby nie chciał poddać się badaniom.

