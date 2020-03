Przed wyborami „tęczowe” przejścia dla pieszych w Nicei. Mer kokietuje LGTB

Ten „wiosenny” wystrój Nicei ma jednak związek z tak prozaiczną sprawą jak lokalne wybory 15 marca.

Merostwo twierdzi, że powzięło „tęczową rewitalizację” tej okolicy „w ścisłej współpracy z handlowcami i mieszkańcami”. W rzeczywistości chodzi o koncesje na rzecz hałaśliwej grupy stowarzyszeń LGTB.

Kolorowe malunki wywołały entuzjazm tych grup. Niejako Erwann Le Hô, prezes Centrum LGBT Côte d’Azur cieszy się na Twitterze: „ulica Bonaparte i Place du Pin są ozdobione od rana wysublimowanym błękitem lazuru i kolorami tęczowej flagi! Coraz bardziej kochamy naszą ulubioną dzielnicę Nicei, dziękujemy miastu.”

Rzecznik prasowy miasta stwierdza z kolei, że miasto potwierdza spacerowy charakter tej ulicy i wzmacnia politykę tożsamości i rewitalizacji. Ów hołd dla mniejszości seksualnych to także kalkulacja wyborcza. Lobby LGTB przekonało polityków, zwłaszcza w dużych miastach, że bez ich poparcia nie wygrają wyborów.

Niektórzy zwracają uwagę, że takie działania są typowe dla ubiegającego się reelekcję mera Christiana Estrosiego. Jest to czysty „klientelizm”. Estrosi zabiega o gejów malując im pasy i tworząc „centrum LGTB”, muzułmanom buduje kilka meczetów, z katolikami modli się o ochronę przed epidemią. Estrosi jest przy tym kandydatem „centroprawicowej” Partii Republikańskiej. Od mera Paryża, socjalistki Hidalgo, niczym się jednak tu nie różni.

W rzeczywistości zwykli mieszkańcy okolic ulic Bonaparte nic o tęczowym projekcie nie wiedzieli i nie byli konsultowani. Estrosi dba o LGTB. Wspiera imprezy w rodzaju tzw. „Dragshow” i podobne projekty Centrum LGBT na Lazurowym Wybrzeżu. Także subsydiuje je z miejskiej kasy.

Polityka „klientelizmu” merowi się jednak opłaca. Według sondażu IFOP z 25 lutego 2020 r. Christian Estrosi pozostaje głównym faworytem wyborów samorządowych z intencją głosowania na niego przez 49% wyborców.

„Tęczowe” przejścia dla pieszych wymyślono z okazji tzw. „tygodnia dumy gejowskiej” w 2019 roku. Pomalowano je tylko na tydzień ale po tym jak ktoś pobazgrał, stwierdzono, że z „homofobią” trzeba walczyć integralnie i postanowiono kolory na przejściach pozostawić na stałe…

La rue Bonaparte a #Nice06 voit la vie en couleurs … 🌈 Pour affirmer le caractère piéton de cette rue et renforcer son identité propre et sa redynamisation, il a été décidé en concertation avec les commerçants et les riverains, d’illuminer 600m2 de surface #ILoveNice pic.twitter.com/c3417dJ2MS

— Elodie Ching (@Elodieching) March 11, 2020