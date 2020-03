Rozpoczyna się operacja #LOTdoDomu. Ile kosztują czartery i kto może z nich skorzystać?

– Wobec obywateli, którzy mają pragnienie powrotu oferujemy specjalnie do tego przeznaczone loty liniami LOT. Dotyczy to Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cypru, Malty i Stanów Zjednoczonych – zapowiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

– Polakom, którzy przebywają w innych miejscach świata, rzadziej odwiedzanych, udostępniamy możliwość zapisywania się na powroty do kraju. Loty będą odbywały się po przeprowadzeniu zapisów na specjalnych stronach. Cena będzie jednakowa dla wszystkich. Dodatkowy koszt poniesie państwo – mówił premier.

Zaplanowane wcześniej powrotne loty czarterowe biur podróży odbędą się zgodnie harmonogramami. Sporo Polaków przebywa jednak z krótką wizytą zagranicą. Zmieniająca się jak w kalejdoskopie sytuacja spowodowała znienacka odwołanie wielu lotów pasażerskich.

Rząd szacuje, że za granicą przebywa około 1,5 mln Polaków. Większość z nich mieszka tam na stałe i pracuje. Do Polski może chcieć jednak wrócić w najbliższym czasie od 200 do nawet 500 tysięcy rodaków. LOT uruchomił w tym celu specjalną stronę internetową.

„Za powrót do Polski specjalnymi lotami organizowanym przez LOT podróżujący zapłacą zryczałtowaną stawkę. Jej wysokość będzie zależała od kierunku, z którego realizowany będzie przelot: 400 – 800 PLN w granicach Europy i 1600 – 2400 PLN za przelot dalekiego zasięgu” – czytamy na stronie narodowego przewoźnika.

Pierwsze rejsy w ramach operacji #LOTdoDomu odbędą się w niedzielę 15 marca – z Londynu, Chicago, Nowego Jorku i Toronto. W poniedziałek także z Kolombo, Larnaki i Tbilisi.

Okazuje się, że ceny niektórych lotów nie mieszczą się w „widełkach” zapowiadanych przez LOT. Tak jest chociażby w przypadku lotu z Gruzji. Wielu zwraca też uwagę, że za bilet muszą zapłacić podwójnie. Mieli już zarezerwowane połączenia powrotne, które zostały odwołane. Teraz zostali zmuszeni do zainwestowania w czarter, na który będą musieli kupić drugi bilet. Zapewne jednak będą mogli się ubiegać o zwrot środków.

Internauci alarmują również, że specjalnie uruchomiona strona internetowa nie działa poprawnie. Jest jednak na bieżąco aktualizowana i poprawiana.

#LotDoDomu fajnie, że niby przeszło ale jakoś tak zero loading, zero bufforu. Wręcz trochę za gładko to poszło. Mam nadzieje, że te formularze się legit zgłaszają, a nie po prostu ustawiono przekierowanie na podstronę pod przyciskiem wyślij #hopenot pic.twitter.com/7P9C8vrHzJ

— Wiktor W. (@vvwnk) March 14, 2020