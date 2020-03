Skandaliczny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczący klauzuli sumienia pracowników medycznych

ETPC wydał wyrok w sprawie Grimmark i Steen przeciwko Szwecji. Chodzi o dwie położne, które odmawiały uczestniczenia przy aborcji powołując się na swoje sumienie. Szwedzkie władze uznały, że nie mogą one pełnić swojego zawodu.

Europejski Trybunał Praw Człowieka decyzję Szwecji „przyklepał”. Tymczasem Konwencja Praw Człowieka, która jest bazą dla pracy tego Trybunału w artykule 9 wyraźnie mówi, że „Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania”. O jakimś „prawie do aborcji” w konwencji nie ma nic, ale to właśnie ono zostało zabsolutyzowane i stało się niemal podstawą dla wszystkich innych praw.

W Szwecji „klauzuli sumienia” akurat w prawie nie ma, ale w innych państwach i owszem. ETPC daje tu sygnał do jej likwidacji, o co zresztą zabiegają od dawna np. radykalne feministki. Wcześniej prawa do odmowy środków wczesnoporonnych ze względu na konflikt sumienia odmówiono farmaceutom. Teraz położnym, a wkrótce pewnie i lekarzom.

Uwagę zwraca, że do rozstrzygnięcia tak istotnej kwestii delegowano zaledwie 3-osobowy zespół sędziowski. Orzekali Cypryjczyk Georgios Serghides, Szwed Erik Wennerstöm i sędzia z Malty Schembri Orland.

Wennerstöm pracował w Szwecji przy ministerstwie sprawiedliwości i zajmował się tematyką dotyczącą spraw równości płci. Odpowiadał m.in. za promowanie „praw kobiet” w najbardziej feministycznym i proaborcyjnym kraju w Europie. Sędzi z Malty od końca lat 80. pełniła ważne funkcje w organizacjach feministycznych. Taktyka Sorosa wpływu a prawa krajów Europy przez Trybunały zdaje egzamin…

Źródło: PCh24