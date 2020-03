Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował, w jakiej temperaturze ginie koronawirus. Można go dosłownie ugotować lub usmażyć.

Wiele osób zastanawia się, w jakiej temperaturze ginie koronawirus i czy możliwe jest jego zniszczenie poprzez obróbkę termiczną. Jak się okazuje, można go w ten sposób zniszczyć. Potwierdza to GIS na swojej stronie w informacji dotyczącej żywności.

Jak zaznaczono, „zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2”. Pojawiły się bowiem obawy, że poprzez spożywanie posiłków można zarazić się Covid-19.

Jeżeli jednak dla kogoś to wciąż za mało, by poczuć się bezpiecznym, jest kolejna dobra wiadomość. Koronawirus ginie od ciepła. I to wcale nie szczególnie wielkiego.

– Koronowirusy potrzebują do namnażania gospodarza, którym jest człowiek. Dokładna obróbka termiczna niszczy wirusa, ponieważ koronawirus ulega zniszczeniu gdy zastosuje się odpowiednią kombinację czasu i temperatury np. 60 st. C przez 30 minut – czytamy na stronie GIS.

– Tak więc w przypadku mięsa, produktów surowych, typowa obróbka cieplna eliminuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne, w tym również SARS COV-2 – podkreślono.

Tak więc posiłek przyrządzony w gotującej się wodzie czy też smażony na patelni niszczy totalnie koronawirusa. Podobnie przy pieczeniu posiłku.

Jest także opcja dla megaostrożnych. Dużą ilością wrzącej wody można polać np. ubranie, po czym wywiesić je do suszenia. W ten sposób zmniejszymy też szansę na ewentualne przeniesienie się koronawirusa do naszej garderoby.

Źródła: gis.gov.pl/nczas.com