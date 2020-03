Wielkie dmuchawy na greckiej granicy. Mają chronić przed atakami nielegalnych imigrantów i tureckich służb [WIDEO]

Po greckiej stronie granicy z Turcją pojawiły się ogromne wiatraki, dmuchawy i wentylatory. Zainstalowane są na platformach samochodów ciężarowych. Mają chronić przed atakami nielegalnych imigrantów i służb tureckich. Wiatraki będą przedmuchiwać na turecką stronę gazy łzawiące i dymy z granatów, którymi atakowani są strażnicy.

Dodatkowo wiatraki mają poprawiać widoczność rozpraszając dym, czy mgłę. Grecka straż graniczna zaczyna też stosować pociski z niebieską farbą. Wystrzeliwane są one w nielegalnych imigrantów, którzy próbują przekroczyć granice.

Na granicy montowany jest też mur z betonowych bloków. Ze strażnikami współpracują oddziały samoobrony cywilnej. Mieszkańcy okolic nadgranicznych, tak jak w Feres, dostarczają funkcjonariuszom posiłki i napoje. Rolnicy na traktorach oświetlają granice.

Niedawno w mediach społecznościowych opublikowano filmik pokazujący jak jeden z rolników spryskuje granicę jakąś cieczą. Podawano, że to świński mocz. Później okazało się, że to woda, którą zraszano trawy tak, by nielegalnym imigrantom trudniej było ją podpalić.

Nad grecką granicę przybyli tez z pomocą strażnicy z kilku krajów. Są wśród nich funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej, a także z Austrii i Portugalii.

Right now, we are building a wall on gate. #GreekBorders #Evros #Greece #GreeceUnderAttack pic.twitter.com/FWdfKcCOlI

Yesterday, the attacks of the invaders on Greek-European borders. (part 2) #Greece #Evros pic.twitter.com/PxDPx9G9Mv

I'm filled with pride when I see the Polish border guards (the cars with the Green color) in #Greece move toward the Greek-Turkish borders.

The blue car belongs to the Italian police.

Come on Europe! Join us to protect the border of our 3000- years-old European civilization! pic.twitter.com/FrdOXFYLhC

— BasedPoland (@BasedPoland) March 13, 2020