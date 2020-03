Europejska „solidarność” w czasach zarazy. Niemcy zarekwirowali maseczki Włochów

Włoska firma sprowadziła z Chin maseczki. Cały ładunek zarekwirowali Niemcy.

Włoska firma Dispotech z Sondrio w Lombardii zakupiła w Chinach 830 tysięcy maseczek. Wszystkie miały za darmo trafić do szpitali pogrążonego w epidemii regionu.

Transport przypłynął statkiem do Rotterdamu 2 marca. Stamtąd w drodze do Włoch trafił tranzytem do Niemiec. I tam się transport zakończył. Władze niemieckie zarekwirowały maseczki.

Zrobiono to w związku z zakazem wywozu z Niemiec wszelkich lekarstw, środków medycznych i sanitarnych. Interwencję podjęła Komisja Europejska, ale jak na razie bezskuteczna. Niemcy zgodzili się złagodzić ograniczenia, ale jak powiedział minister gospodarki i energii Peter Altmaier stanie się to dopiero gdy zaspokojone będą wszystkie potrzeby jego kraju.

Maseczki nie trafiły do Włoch. Firma Dispotech nawet nie wie gdzie są.

Tymczasem Włochy są epicentrum epidemii w Europie, a biorąc pod uwagę tempo w jakim wirus się rozprzestrzenia mogą się stać epicentrum światowym. Ze wszystkich regionów kraju to własnie w leżącej na północy Lombardii zanotowano najwięcej zachorowań i zgonów. W Lombardii, w weekend zmarły 252 osoby. Zanotowano w tym regionie łącznie 1218 zgonów. W całych Włoszech do niedzieli zmarło 1809 osób.