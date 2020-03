Holendrzy zamarli. Coffee shopy zamknięte, kolejki jak po mięso za komuny [FOTO]

Holenderski rząd o nowych metodach walki z koronawirusem poinformował w niedzielę. I dał wszystkim zaledwie kilka godzin na przystosowanie się do nowej rzeczywistości. Obostrzenia zaczęły obowiązywać od godziny 18 w niedzielę. Potrwają do 6 kwietnia.

Setki ludzi w ostatniej chwili ruszyły m.in. po zapasy… marihuany i haszyszu, które w Holandii można legalnie kupić w popularnych coffee shopach. Kto nie zdążył, w kolejną porcję może zaopatrzyć się dopiero za trzy tygodnie. O ile obowiązujące zakazy nie zostaną przedłużone. Mówimy oczywiście o legalnych formach zakupów.

Kolejki ustawiły się w największych holenderskich miastach. Zjawiska zaobserwowano m.in. w Amsterdamie, Rotterdamie, Nijmegen, Bredzie, Hadze czy Utrechcie. Nie wszyscy zdążyli zrobić zakupy – wiele osób musiało obejść się smakiem.

W Holandii zamknięto także domy publiczne.

The government announced that all shops including coffeeshop will be closed for the next three weeks and people were out on the street to get the last minute weed supply lmao Dutch priorities 😆 pic.twitter.com/mfTQwL9tVc

— Kak Long (@SpongeBobCatz) March 15, 2020