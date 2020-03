Koronawirus pokonał ćwiczenia Defender 2020. Przerzut wojsk z USA do Europy wstrzymany

Z powodu epidemii koronawirusa przerzut wojsk z USA do Europy w ramach ćwiczenia Defender-Europe 20 wstrzymano. Niektóre z ćwiczeń odwołano, poinformowało w poniedziałek Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych (EUCOM).Polski MON jednak zaznacza, że część manewrów się odbędzie.

„W odpowiedzi na obecną falę wirusa Covid-19 i ostatnie wytyczne sekretarza obrony, zmodyfikowaliśmy ćwiczenie Defender-Europe. Zwłaszcza pod względem wielkości i sposobu działania” – oświadczyło Dowództwo, którego siedziba mieści się w Stuttgarcie.

Z dniem 13 marca wszelki ruch personelu i sprzętu ze Stanów Zjednoczonych do Europy wstrzymano. „Zdrowie, bezpieczeństwo i gotowość naszego wojska, pracowników cywilnych i członków rodzin są naszą główną troską” – oświadczyło EUCOM.

Poinformowało także, że powiązane z Defender-Europe 20 ćwiczenia Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike i Swift Response nie zostaną przeprowadzone.

„Przewidujemy, że pancerna brygadowa grupa bojowa już przebazowana do Europy przeprowadzi strzelanie. Oraz inne przedsięwzięcia szkoleniowe z sojusznikami jako część zmodyfikowanego ćwiczenia Alled Spirit. Siły już przerzucone do Europy na inne ćwiczenia powrócą do USA” – zapowiedziało Dowództwo.

Przypomniało, że celem Defender-Europe 20 jest „budowa strategicznej gotowości poprzez rozlokowanie w Europie sił o wiarygodnej sile bojowej w ramach wsparcia NATO i narodowej strategii bezpieczeństwa USA”.

Dowództwo zapewniło, że przećwiczono zdolność amerykańskich wojsk lądowych do koordynacji dużych ruchów wojsk z sojusznikami i partnerami.

MON zapewnia, że część manewrów się odbędzie

Decyzja o wstrzymaniu przerzutu wojska i sprzętu z USA do Europy nie oznacza zakończenia ćwiczenia Defender-Europe 20, będzie się ono odbywało z udziałem amerykańskich żołnierzy, którzy już przebywają w Polsce – zaznaczyło MON w poniedziałkowym komunikacie.

„Nie oznacza to jednak zakończenia ćwiczenia. Będzie ono realizowane w Polsce z udziałem amerykańskich żołnierzy, którzy już znajdują się na terenie naszego kraju”. Zaznaczył resort obrony.

„Polska jest w stałym kontakcie z sojusznikami i wspólnie analizujemy możliwości współpracy wojskowej w ramach ćwiczeń. Aby w pierwszej kolejności ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa” – podkreśla MON.

Jak zaznaczono w Polsce znajduje się obecnie około 4000 amerykańskich żołnierzy i 1550 jednostek sprzętu. Przybyły one w ramach ćwiczenia Defender. Przypomniało, że w Polsce stacjonują także żołnierze USA rozlokowani w ramach natowskiej inicjatywy wzmocnienia wschodniej flanki eFP oraz żołnierze amerykańskiej brygadowej pancernej grupy bojowej ABCT.

